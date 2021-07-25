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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن خطط تركيا لبناء قناة «إسطنبول» تستحق اهتماما بالغا، بسبب إمكانية تأثيرها على القواعد الدولية التي تحدد نظام الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر في الوزارة إن «موسكو لا ترى بديلا للنظام القانوني الدولي الذي حددته اتفاقية مونترو للملاحة البحرية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، وتؤكد أهمية هذه الاتفاقية بصفتها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار والأمن في منطقة البحر الأسود».

وأشار المصدر إلى أن الخارجية الروسية ستظل في حوار مستمر مع نظيرتها التركية حول موضوع شق القناة.

وازدادت أهمية موضوع تطبيق الاتفاقية الدولية الموقعة في مدينة مونترو السويسرية في 21 يوليو 1936، على خلفية خطط أنقرة لشق قناة «إسطنبول» التي ستصل بين بحر مرمرة والبحر الأسود.

وسيسمح المشروع المذكور في حال إنجازه بتقليل أنشطة الملاحة بين البحرين الأسود والمتوسط عبر المضيقين بشكل ملحوظ.