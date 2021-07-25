النهضة في تونس عن المحتجين ضدها: «مجموعات فوضوية وعصابات إجرامية»

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أدان حزب حركة النهضة في تونس، الاعتداءات على مقارها، ووصفت المحتجين بـ«مجموعات فوضوية وعصابات إجرامية»، حسب قولها، مشيرة إلى أن المحتجين يتم توظيفهم من خارج حدود البلاد ومن داخلها للاعتداء لإشاعة مظاهر الفوضى والتخريب خدمة لأجندات الإطاحة بالمسار الديمقراطي وتعبيد الطريق أمام عودة القهر والاستبداد.

وتوجهت الحركة بالشكر لأجهزة الأمن في تونس على التصدي للتجاوزات، داعية كل الأطراف السياسية والمنظمات وأنصار الديمقراطية ودولة القانون إلى إدانة هذه الاعتداءات والتشديد على المتابعة القضائية لكل المتورطين.

كان محتجون تونسيون قد اقتحموا مقار لـ«حركة النهضة»، الحاصلة علي الأغلبية البرلمانية، في 3 محافظات وشهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وحرق محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقار الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أن البلاد قد شهدت 140 حريقا خلال يوم واحد، أمس، وقامت الحماية المدنية بالتعامل معها.