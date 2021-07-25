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"فلكية جدة": الأحدب يقترن بالمشتري... الليلة

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"فلكية جدة": الأحدب يقترن بالمشتري... الليلة "فلكية جدة": الأحدب يقترن بالمشتري... الليلة
في ظاهرة سماوية مشاهدة بسهولة المجردة

أكّد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه سيرصد بسماء والوطن العربي اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري مساء اليوم، في ظاهرة سماوية مشاهدة بسهولة المجردة.

وأضاف المهندس أبو زاهرة أنه بعد 24 ساعة من حركة القمر المدارية باتجاه الشرق 4.75 درجة سيكون إلى الجنوب السماوي لكوكب المشتري، وسيشاهد الثنائي معًا طوال الليل؛ حيث سيوفر المشهد فرصة لالتقاط الصور.

وأشار أبو زاهرة إلى أن ظهور القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط، فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنّا حوالي 373,000 كيلومتر فقط، في حين أن المشتري يبعد حوالي 614 مليون كيلومتر في الوقت الحالي.

وأبان أن كوكب المشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار غاليلو"؛ وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا؛ حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وختم: خلال الساعات المتبقية من الليل ستنتقل هذه الأجسام ظاهريًّا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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