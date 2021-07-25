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استشاري يكشف كيفية التعامل مع السمنة البسيطة

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استشاري يكشف كيفية التعامل مع السمنة البسيطة استشاري يكشف كيفية التعامل مع السمنة البسيطة

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر والتجميل ورئيس الرابطة العربية لجراحات السكر والسمنة، إن من لديهم سمنة متوسطة من السمنة في مناطق معينة يكون لديهم صعوبة في إقناعهم في عمل عملية تكميم أو تحويل، لأنه يرى أن حالته لا تستدعي إجراء هذه الجراحات رغم بساطتها.

وأضاف «السبكي» خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، الأحد، أن هناك عدة حلول للتعامل مع السمنة البسيطة بدون جراحات والتي كانت تتم في السابق مثل شفط وشد الجلد وهي الجراحات التي كانت تسدعي وجود الشخص في فترة نقاهة أطول ومعاناة لأن الجرح في حاجة إلى فترة أطول لكي يلتأم.

وأوضح أن هناك طفرة في حالة التجميل بأدوات النحت الرباعي وجعلت الموضوع سهل ويدفع المواطنين للتخسيس، مؤكدًا أن النتيجة جيدة وبدون جراحة أو انقطاع عن العمل وهو ما يجعل المواطنين يقدمون على العملية.

وأشار إلى أن النتيجة الفورية هي ما تجعل المواطنين أيضَا يلجأون إلى عملية التخسيس للحصول على شكل واستايل آخر، وهو ما يعطي تأثيرا فوريا وهو ما يوضح الفرق في الشفط قديما والآن.

المصرى اليوم

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