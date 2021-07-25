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الرئيس الإيراني الجديد: قطر دولة شقيقة وشريكة إقليمية.. وأولوية حكومتنا مع الجيران

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الرئيس الإيراني الجديد: قطر دولة شقيقة وشريكة إقليمية.. وأولوية حكومتنا مع الجيران الرئيس الإيراني الجديد: قطر دولة شقيقة وشريكة إقليمية.. وأولوية حكومتنا مع الجيران

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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده تعتبر قطر دولة شقيقة وشريكة إقليمية، جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في طهران، الأحد.

وأضاف رئيسي أن «لإيران مصلحة خاصة في العلاقات مع قطر، مضيفا أن أولوية السياسة الخارجية للحكومة المستقبلية ستكون العلاقة مع الجيران».

وأشار إلى أن «السبيل لإرساء أمن واستقرار دائمين في المنطقة هو تعاون دول المنطقة وتبادل الثقة ورفض التدخل الأجنبي في المنطقة».

كان هنأ وزير الخارجية القطري «رئيسي» بفوزه في الانتخابات، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لضمان الأمن في المنطقة بالتنسيق مع إيران.

المصرى اليوم

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