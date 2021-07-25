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رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليتي التربية والتكنولجيا والتعليم

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رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليتي التربية والتكنولجيا والتعليم رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليتي التربية والتكنولجيا والتعليم

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تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الأحد، سير أعمال إمتحانات الدراسات العليا والدبلومات بكليتي التربية والتكنولوجيا والتعليم.

واستفسر رئيس الجامعة- خلال تفقده لجان الإمتحانات يرافقه الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، والدكتور أحمد عبدالرحيم عميد كلية التكنولوجيا والتعليم- من الطلاب عن مستوى الإمتحان ومدي ملاءمته للوقت المحدد للإجابة، والتعرف على أي مشكلات تعوق سير الإمتحانات لحلها بأسرع وقت، مؤكداً على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المتبعة ضد فيروس «كورونا» داخل اللجان، سواء أثناء تأدية الإمتحانات أو قبل وبعد الانتهاء منها.

وأوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه تم التشديد على توفير كافة مقومات الراحة للطلاب بجميع قاعات الإمتحانات، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والملاحظين في أماكنهم، لحل أي مشكلة عاجلة قد تطرأ خلال الإمتحانات، لافتاً إلى أن الإمتحانات تتم طبقاً لمنظومة وجدول مخطط له مسبقاً لتلقى أي شكوى من الإمتحانات.

وقال الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، أن امتحانات الماجستير والدكتوراة والمواد التكميلية بالكلية يؤديها ٥٨ طالب وطالبة، بالإضافة إلى امتحانات الدبلومة العامة والتي يؤيها ١٤٥٠طالب وطالبة، مشيراً إلى أن أعمال الإمتحانات بدأت اليوم وسوف تستمر حتي يوم ١٧ أغسطس القادم.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالرحيم عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، أن إمتحانات الدراسات العليا للماجستير والدكتوراة يؤديها ٨ طلاب وذلك بمقر الكلية بالحويتي، مشيراً إلى أن الإمتحانات بدأت اليوم وتنتهى يوم ٥ أغسطس القادم.

المصرى اليوم

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