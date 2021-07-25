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العاهل الأردني يصف الحرب الأخيرة على قطاع غزة بـ«جرس إنذار للجميع»

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العاهل الأردني يصف الحرب الأخيرة على قطاع غزة بـ«جرس إنذار للجميع» العاهل الأردني يصف الحرب الأخيرة على قطاع غزة بـ«جرس إنذار للجميع»

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وصف العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الحرب الأخيرة على قطاع غزة بأنها مثلت «جرس إنذار للجميع»، خاصة مع ظهور بوادر «حرب أهلية في إسرائيل، جاء في تصريحات نقلتها «سي إن إن» الأمريكية، الأحد.

وتابع العاهل الأردني :«أعتقد أن هذه الحرب الأخيرة مع غزة كانت مختلفة، منذ عام 1948، هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بحرب أهلية في إسرائيل، أعتقد أن الديناميكيات الداخلية التي رأيناها داخل البلدات والمدن الإسرائيلية كانت بمثابة جرس إنذار لنا جميعًا».

وأشار العاهل الأردني إلى أنه يعرف الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ شبابه وزيارته للكونجرس برفقة والده الراحل.

كانت قد شنت إسرائيل هجوم على قطاع غزة ونجحت في وقف إطلاق النار بين تل أبيب وفصائل المقاومة الفلسطينية.

المصرى اليوم

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