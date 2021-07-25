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قال النائب حاتم أحمد عبدالعزيز إنه هناك زيادة بشكل هائل في اسعار الاخشاب الطبيعية دون وجود مبرر لتلك الزيادة، موضحا ان هناك ازمة في توافر كميات الاخشاب في السوق، مشيرًا إلى وجود بعض الورش الصغيرة في مركز ابو كبير ومركز هيها بمحافظة الشرقية وجميع الورش في حالة استياء شديدة من تلك الزيادة التي تودي إلى توقف رزقهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة معتز محمود، اليوم الاحد اثناء مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز بشأن ارتفاع أسعار الأخشاب الطبيعية والمصنعة والخامات التي تدخل في الصناعة ذات الصلة دون مبرر بالإضافة لعدم توافر كميات في السوق تغطي عقود التوريد التي التزم بها المستثمرين، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وقالت ليلي عادل مسئولة مركز تحديث الصناعة إن هناك تغيرات بيئية ظهرت في العديد من الدول مما ادى إلى قلة المصادر الطبيعية للاخشاب، وايضا جائت جائحة كورونا لتؤثر على العديد من الدول واثرت بالسلب على اسعار كافة المنتجات.

واوضحت أنه على الورش الصغيرة ان تتحد جميعا للتحول إلى جمعية انتاجية لتستطيع الجمعية أن تستفاد من جميع الامتيازات التي تقدمها وزارة الصناعة وبذلك تستطيع الجمعية ان تدخل في المناقصات التي تعرضها الوزارة، وان تساعدهم في الدخول السوق التنافسي بعد تاهيلهم إلى التنافس.

واشارت إلى وجود ٣٤غابة شجرية في مصر ولكن مازالت هناك دراسات كيف يتم الاستفادة من تلك الاخشاب، وهذه الغابات تحت ادارة وزارة الري ووزارة البيئة ووزارة الزراعة والوزارات تقوم بتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين، ويقتصر دور وزارة الصناعة على اقامة مصنع اخشاب بجوار الغابات.

وقال صلاح يوسف ممثل وزارة المالية إنه اسباب ارتفاع الاسعار ترجع لاسباب عالمية وليس محلية، مشيرا إلى أن هناك بعض المنتجات الخشبية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وأن التجار العدي لا تتعدى مبيعاتهم السنوية نصف مليون جنيه لا يتم تحصيل الضريبة منهم، وطالب اصحاب الورش بان يراجعوا الفواتير الحاصلين عليها لانها يجب أن تتضمن السجل الضريبي وانها تشمل على قيمة الضريبة المضافة.

وتساءلت النائبة هناء فاروق لماذا نعطي ظهرنا لافريقيا فيجب ان نستفاد من الخشب الافريقي بدلا من الاخشاب الاوروبية، فافريقيا غنية جدا بالاخشاب عالية الجودة ومصر لديها القدرات الصناعية التي تستفيد من تلك الاخشاب وتحولها لمنتجات.

وقال النائب علاء قريطم إن مصر تحتوي على ثورة غنية يجب الالتفات لها وهي قش الارز الذي يجب أن نستفاد منه بشكل كبير فهو مشروع قومي على الدولة كلها ان تعمل عليها، موضحا ان الفلاح يطالب فقط بان تأتي اليه جهة مسئولة تأخذ قش الارز دون أي مطلب اخر

واوضح قريطم: إن هذا القش كنز ذهب يجب أن نستغله وخاصة في ظل توافر القدرات البشرية وبهذا ايضا نحمي البيئة، ويجب سرعة تنفيذه خصوصا في ظل تخصيص اكتر من ١٥٠ فدان لاقامة مشروع مصنع خشب من مخلفات قش الارز.

واشار النائب معتز محمود رئيس اللجنة إلى ضرورة وجود تنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الاسكان للتسهيل على المستثمرين في اقامة الغابات الشجرية، مطالبا بضرورة حصر الاراضي ومساحتها والجهة التابعة لها تلك الاراضي حتي يتم اقامة غابات شجرية عليها.

و أوضح «معتز» انه على هيئة التنمية الصناعية توفير الخريطة الاستثمارية لمصر لعرضها على المستثمرين ويجب ان تتوفر فيها مصانع الاخشاب من قش الارز،

وطالب معتز ضمن توصيات اللجنة بضرورة استدعاء ممثل من حماية المنافسة والجمارك وغرفة صناعة الاخشاب لتوضيح حقيقة استغلال التجار واحتكار الاخشاب، وضرورة توفير بيان من قبل وزارة الصناعة عن سعر الاخشاب المحلية والعالمية لمقارنة الاسعار ومعرفة الاسباب الحقيقية لارتفاع الاسعار داخل مصر.