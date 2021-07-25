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سمير كمونة يوجه رسالة نارية لكهربا

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سمير كمونة يوجه رسالة نارية لكهربا سمير كمونة يوجه رسالة نارية لكهربا

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وجه سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، رسالة نارية إلى محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عاوز (يلمع) كهربا، وذلك بإشراكه بشكل أساسي في المباريات، وعلى اللاعب أن يستغل تلك الفرصة».

وأضاف: «كهربا لازم يبذل أقصى جهد له، لكي يستعيد مستواه الفني، فهو مازال بعيدًا عن مستواه»، مضيفًا: «الجماهير تنتظر من كهربا الكثير لأنه عنده أفضل من ذلك».

المصرى اليوم

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