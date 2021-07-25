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دودين : نحقق في حالة وفاة داخل مستشفى الجاردنز

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دودين : نحقق في حالة وفاة داخل مستشفى الجاردنز دودين : نحقق في حالة وفاة داخل مستشفى الجاردنز

جي بي سي نيوز :- صرّح وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرسمي باسم المهندس صخر دودين، أنّ الأجهزة الحكوميّة المختصّة، وفور ورود أنباء عن انقطاع التيّار الكهربائي في مستشفى الجاردنز تحرّكت على الفور للوقوف على حيثيّات هذه الحادثة ومسبّباتها والأضرار الناجمة عنها.
وكشف دودين أنّ الحكومة طلبت من النيابة العامّة فتح تحقيق حول حادثة انقطاع التيّار الكهربائي في ظل وجود حالة وفاة داخل المستشفى، يجري التحقيق حول أسبابها؛ وذلك لضمان الحياد وسلامة النتائج.
وأوضح أنّ وزيريّ الداخليّة مازن الفرّاية والصحّة الدكتور فراس الهوّاري وصلا المستشفى للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فوريّة.
وأكّد دودين أنّ الإجراءات الطبيّة وسير العمل في مستشفى الجاردنز يجري بشكل طبيعي.

جي بي سي نيوز

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