"سراج " يخسر البرونزية.. و"حماد" الجودو يفتتح مشاركته غداً

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القدم يفقد التأهل في أولمبياد طوكيو

أنهى لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال الرباع سراج آل سليم مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثين (طوكيو2020) بحلوله خامساً في مسابقة وزن 61 كجم بعد أن جمع 288 نقطة في المنافسة التي جرت اليوم الأحد في صالة (Tokyo International Forum) بحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس البعثة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اللذين تابعا جميع المنافسات السعودية من الملاعب.

وكان آل سليم قريباً من الفوز بالميدالية البرونزية، إلا أن التوفيق لم يحالفه في محاولتيه الأخيرتين في النتر؛ مما جعل المركز الثالث يذهب لصالح لاعب كازاخستان الذي جمع 294 نقطة.

71 طبقاً لمطيري الرماية

وفي مسابقة الرماية، جمع الرامي السعودي سعيد المطيري 71 نقطة، من 75 طبقاً وهي مجموع الجولات الثلاث في مسابقة الشوزن سكيت التي أقيمت اليوم على ميدان آساكا للرماية، على أن تستكمل الجولتين الرابعة والخامسة عند الخامسة من فجر غد الاثنين بتوقيت المملكة، والتي سيتأهل منها أصحاب المراكز الستة الأولى من مجموع ثلاثين رامياً إلى الدور النهائي.

القدم يخسر فرصة التأهل

خسر المنتخب السعودي الأولمبي فرصة التأهل إلى الدور الثاني من مسابقة كرة القدم بعد هزيمته أمام المنتخب الألماني في المباراة التي جرت بينهما على ملعب يوكوهاما الدولي بنتيجة 3-2 ضمن لقاءات المجموعة الرابعة.

وشهدت المباراة تبادلاً للفرص بين الفريقين، حيث افتتحها المنتخب الألماني بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول، قبل أن يعادل سامي النجعي النتيجة في الدقيقة 30 بعد استغلاله لكرة مرتدة من الحارس الألماني.

واستطاع الألمان ترجيح الكفة لصالحهم مرة أخرى قبل الوقت بدل الضائع للشوط الأول بدقيقتين.

وفي الشوط الثاني تغير رتم المباراة واستطاع الأخضر السيطرة على أغلب فترات الشوط، حتى استطاع سامي النجعي مرة أخرى إحراز هدف التعادل في الدقيقة 50 بعد تمريرة عرضية من سعود عبدالحميد.

وفي الربع الأخير من المباراة سجل الألمان هدف الفوز بعد تمريرة من ركلة ركنية ارتقى لها اودوكاي وحولها برأسه داخل المرمى عند الدقيقة 75.

من جهته قال مساعد مدرب الأخضر أحمد الرويعي إن الأخضر حاول استغلال الطرد الألماني بتكثيف لاعبي الوسط، إلا أن المنتخب الألماني عمد إلى إغلاق منطقة اللعب مع الاعتماد على التحولات في هجماتهم، الأمر الذي أثر على مجرى المباراة.

فيما أكد سامي النجعي أن الخسارة لم تكن مستحقه، وأن عدم التوفيق كان عائقاً أمام ترجمة فرص الأخضر إلى أهداف.

رضا سادس التجديف

على صعيد آخر، أنهى لاعب المنتخب السعودي للتجديف حسين علي رضا دور ربع النهائي بحلوله سادس الترتيب بزمن 8:35:05 دقيقة.

وبذلك يشارك رضا في أدوار تحديد المراكز للمجموعتين الثالثة والرابعة التي تقام يوم الخميس.

حماد في المشاركة الأولمبية الثانية

يبدأ لاعب المنتخب السعودي للجودو سليمان حماد منافساته في أولمبياد طوكيو، في وزن 73 كجم عند الخامسة من فجر الاثنين بتوقيت المملكة على صالة (Nippon Budokan).

وكان حماد قد أقام معسكراً داخلياً بمدينة الرياض، استعداداً لمشاركته الثانية بدورات الألعاب الأولمبية بعد ريو دي جانيرو 2016م.