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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء احمد العوضي أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف رفع مستوى المزراعين والريف المصري، كما أن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي باستنباط أصناف تقاوي جديدة وكذلك زيادة انتاجية الفدان بالإضافة إلى دعم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وايضا زيادة الاستثمارات الزراعية.

وقال القصير إن توجيهات الرئيس السيسي بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم في الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة.

وأضاف القصير، أن اهتمام الرئيس بالزراعة يأتي لأنها المصدر الرئيسي للغذاء كما أنها توفر المواد الخام للصناعة وتسهم ب 17% من الصادرات السلعية و15% من الناتج المحلى وأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة كما أنها آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.

من جانبه، رحب «العوضي» بوزير الزراعة وقيادات الوزارة، مشيدا بالنهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، مشيرا إلى جهود الدولة في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية التي يتم تنفيذها في كل ربوع الوطن.