سمير كمونة ينتقد موسيماني

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويأتي ذلك بعد تعادل الفريق الأحمر مع البنك الأهلي، بهدف لكل فريق، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«موسيماني، لم يستطع إدارة مباراة البنك الأهلي بشكل جيد»، مؤكدًا :«المدير الفني كان بعيدًا عن تركيزه خلال اللقاء».

وأضاف :«موسيماني، تغييراته في المباراة كانت خاطئة ولم تضيف أي جديد على أداء الفريق»، مشيرًا :«المدرب لم يستطع التعامل مع اللاعبين نفسيًا بعد الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا، حيث كان من المفترض أن يعقد معهم جلسة ويطالبهم بغلق ملف الاحتفالات والتركيز على بطولة الدوري».