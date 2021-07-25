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هل تكون فرصته الأخيرة؟ .. لاعب الأهلى تحت أعين موسيماني أمام الإنتاج

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هل تكون فرصته الأخيرة؟ .. لاعب الأهلى تحت أعين موسيماني أمام الإنتاج هل تكون فرصته الأخيرة؟ .. لاعب الأهلى تحت أعين موسيماني أمام الإنتاج

فاجأ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جماهير فريقه، الدفع بمروان محسن أساسيًا في التشكيل الذي يواجه الإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي بعد قليل في مباراة مؤجلة من الاسبوع الـ24 من عمر مسابقة الدوري المصري. ورغم ابتعاد مروان محسن عن التشكيل الاساسي للأهلي خلال الفترة الأخيرة، إلا أن موسيماني قرر الدفع باللعب منذ بداية المباراة، ما يفتح باب التكهنات نحو الفرصة الأخيرة لصاحب الـ30 عاما.

وارتبط إسم مروان محسن بالرحيل عن الأهلى خلال الفترة الماضية بسبب عدم الحاجة الفنية له، خاصة مع تألق محمد شريف واحتمالية عودة هداف الدوري احمد ياسر ريان المعار إلى سيراميكا كليوباترا.

ورغم إصابة مروان محسن في الرأس بعد تعرضه لإصطدام دموي خلال مواجهة البنك الأهلي، إلا أن بيتسو موسيماني قرر الاعتماد عليه أساسيا. مشاركة مروان أمام الإنتاج الحربي ستكون بمثابة فرصته الأخيرة أمام الجهاز الفني والجماهير، وسيكون أدائه مراقب أيضا من قبل الجماهير.

وتعرض اللاعب القادم من الإسماعيلي إلى انتقادات لاذعة في الفترة الأخيرة بسبب تذبذب مستواه ولم يقدم تأثيرا واضحا في خط الهجوم القلعة الحمراء. وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي التي تنطلق في السابعة مساء اليوم على استاد الأهلي we ‏السلام، والمؤجلة من الجولة 24 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق ‏الفوز في 15 مباراة على حساب فرق « المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا ‏‏- الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - - إنبي - المصري - ‏الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة».‏

المصرى اليوم

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