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مجلس مدينة قنا يشن حملة تفتيشية علي المباني المخالفة

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، الأحد ، حملة مكبرة للتفتيش على المباني المخالفة داخل مدينة قنا، بناءاً على تعليمات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بضرورة التصدي وإيقاف جميع المباني المخالف والعشوائية بمحافظة قنا وجاء ذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بمدينة قنا، وقيادة أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، وحضور حسين الزمقان نائب رئيس مجلس المدينة.

حملة للتفتيش على المباني المخالفة بقنا

وأسفرت الحملة عن 3 حالات بناء مخالف وبدون ترخيص، بمنطقة الدغيمات، ومنطقة المعبر، وشارع الرياح، وحالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بحي المصالح بمدينة قنا، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة للتفتيش على المباني المخالفة بقنا
حملة للتفتيش على المباني المخالفة بقنا

المصرى اليوم

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