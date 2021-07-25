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افتتاح إدارتي المواقف ومباحث المرور بمجمع مواقف سيارات الأجرة في قنا

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، افتتاح إدارتي المواقف ومباحث المرور بمجمع مواقف سيارات الأجرة بقنا، لتيسير استخراج كافة الأوراق والتصاريح والكارتة اللازمة للسائقين.

افتتاح إدارتى المواقف ومباحث المرور بمجمع مواقف قنا

وأشار إلى أن مكتب إدارة المواقف بقنا يعد واجهة حضارية للمجتمع القنائي يهدف إلى تطوير وتحسين وتسهيل كافة الخدمات المقدمة لسائقي الأجرة والمواطنين مستخدمي تلك السيارات، وذلك من أجل القضاء على العديد من المشكلات التي يعاني منها أبناء قنا من السائقين والركاب.

افتتاح إدارتى المواقف ومباحث المرور بمجمع مواقف قنا

وأضاف أشرف أنور رئيس مدينة قنا، أن المبنى يشمل مكتبين، هما مكتب إدارة مواقف السيارات ويختص بتقديم الخدمات وكافة الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص والكارتات الشهرية للسائقين، ومكتب إدارة مباحث المرور، ويختص بتلقي شكاوى المواطنين والسائقين التي قد تعوق سير وانتظام العمل داخل مجمع المواقف.

افتتاح إدارتى المواقف ومباحث المرور بمجمع مواقف قنا
افتتاح إدارتى المواقف ومباحث المرور بمجمع مواقف قنا

المصرى اليوم

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