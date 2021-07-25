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مسؤول ألماني: القيود المفروضة على المواطنين غير المطعمين «ضرورية»

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مسؤول ألماني: القيود المفروضة على المواطنين غير المطعمين «ضرورية» مسؤول ألماني: القيود المفروضة على المواطنين غير المطعمين «ضرورية»

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قال هيلج براون كبير موظفي مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن القيود المفروضة على المواطنين غير المطعمين «قد تكون ضرورية» إذا وصلت أعداد الإصابات إلى مستويات جديدة، جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة «بيلد ام زونتاغ»:

وأكد المسؤول الألماني إنه لا يتوقع إغلاقا آخر متعلقا بفيروس كورونا في بلاده، لكن قد يمنع الأشخاص غير الملقحين من دخول أماكن مثل المطاعم، ودور السينما والملاعب لأن الخطر المتبقي «مرتفع للغاية».

وأكد أن التطعيم مهم للحماية من الأمراض الشديدة، ولأن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحات سيكون لديهم بالتأكيد حريات أكثر من الأشخاص غير الملقحين.

وتلقى أكثر من 60 % من سكان ألمانيا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، بينما تلقى أكثر من 49 % الجرعات كاملة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

المصرى اليوم

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