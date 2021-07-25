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اتحاد الشغل التونسي: مؤسسات الدولة تفككت وأسرارها أصبحت على صفحات التواصل

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اتحاد الشغل التونسي: مؤسسات الدولة تفككت وأسرارها أصبحت على صفحات التواصل اتحاد الشغل التونسي: مؤسسات الدولة تفككت وأسرارها أصبحت على صفحات التواصل

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قال الأمين العام لـ«اتحاد الشغل» التونسي، نور الدين الطبوبي، إن مؤسسات الدولة تفككت والمنظومة الحاكمة حاليا انتهى توقيتها، جاء ذلك في ذكرى إحياء اغتيال السياسي محمد البراهمي سنة 2013.

وأضاف الطبوبي، أن الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا ليست وليدة اللحظة، لكنها تراكمات لعديد من السنوات بعد الثورة.

وأشار المسؤول إلى أن التونسيين اختاروا المسار الديمقراطي، ومن وقع انتخابهم هم مؤتمنون على أمن التونسيين الغذائي والصحي ويجب أن يعملوا على تحسين الأوضاع المعيشية، وليس تشكيل «لوبيات»، وفقا لموقع «موزاييك إف إم».

وأكد أن مؤسسات الدولة التونسية تفككت وأصبحت أسرارها ومراسلاتها الداخلية الرسمية منشورة في صفحات التواصل الاجتماعي.

المصرى اليوم

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