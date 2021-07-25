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الرئيس الروسي يستعرض قوة بلاده العسكرية: قادرون على توجيه ضربات لأي عدو

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الرئيس الروسي يستعرض قوة بلاده العسكرية: قادرون على توجيه ضربات لأي عدو الرئيس الروسي يستعرض قوة بلاده العسكرية: قادرون على توجيه ضربات لأي عدو

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أسطول بلاده العسكري البحري، قادر على توجيه ضربة حتمية إلى أي عدو محتمل، مشيرا إلى أن بلاده تقوم دائما وبنجاح بتحديث ترسانة أسطولها.

وأضاف بوتين في خطاب له اليوم الأحد، قبل انطلاق العرض العسكري البحري بمناسبة يوم الأسطول الروسي، لقد احتلت بأسرع وقت ممكن مرتبة محترمة بين الدول الكبرى البحرية، ومرت بطريق طويل للتنمية، من قارب بطرس (الإمبراطور الروسي بطرس الأول) المتواضع، إلى السفن الكبيرة المخصصة للمحيطات، والغواصات النووية الصاروخية، وصنعت الطيران البحري الفعال، طويل وقصير المدى، والمجمعات الثابتة لخفر السواحل)

وأشار الرئيس الروسي أن بلاده نجحت في تحديث أنظمة الأسلحة عالية الدقة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي لا تزال نادرة في العالم، ونقوم بتحديثها دائما وبنجاح.

ولفت إلى قدرة بلاده على الكشف عن أي عدو، مهما كان جويا أو تحت أو فوقه، وتوجيه ضربة حتمية إليه، إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك.

المصرى اليوم

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