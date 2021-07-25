الرئيس الفرنسي لرافضي إجراءات مواجهة كورونا: لا حرية مع الأنانية

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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه لا وجود لحرية بدون واجبات، جاء ذلك تعليقا على التظاهرات الحاشدة في البلاد ضد الإجراءات التقييدية لمنع تفشي وباء كورونا.

وأضاف ماكرون، الحرية ليست أن أكون غير ملزم لأحد، وحريتي تنتهي حيث تبدأ حرية الآخر.

وتابع: إذا كنت لا تريد التطعيم، وغدا ستنقل العدوى لوالدك أو لوالدتك أو لي أنا شخصيا، هذا يعني أنني سأصبح ضحية لحريتك، بينما لديك الفرصة لحماية نفسك وحمايتي، ووصف تلك التصرفات الرافضة بأنها ليست حرية، لكنها تسمى لا مسؤولية وأنانية.

وكانت قد شهدت المدن الفرنسية خلال الأيام الأخيرة مظاهرات حاشدة ضد فرض التصاريح الصحية التي تشترط شهادة التطعيم، أو نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا والتطعيم الإلزامي للعاملين في المجال الطبي.