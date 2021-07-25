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سمير كمونة : تعثر الأهلي أمام البنك الأهلي «طبيعي»

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سمير كمونة : تعثر الأهلي أمام البنك الأهلي «طبيعي» سمير كمونة : تعثر الأهلي أمام البنك الأهلي «طبيعي»

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أكد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يظهر بأفضل مستوى له في مباراة البنك الأهلي الماضية.

وكان الأهلي تعادل مع البنك الأهلي، بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما الخميس الماضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الاهلي خاض المباراة بثقة عالية، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال افريقيا، كان هناك استهتار من اللاعبين لم يكن هناك أي تركيز»، مضيفًا :«البنك الأهلي تعادل عن جدارة واستحقاق».

وأضاف :«تعثر الأهلي أمام البنك الأهلي، طبيعي مفيش فريق يفوز في جميع المباريات، ولكن الأهم العودة للانتصارات سريعًا».

المصرى اليوم

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