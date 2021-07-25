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تعرف على سبب غياب شريف عن التشيكل الأساسي لمواجهة الانتاج

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تعرف على سبب غياب شريف عن التشيكل الأساسي لمواجهة الانتاج تعرف على سبب غياب شريف عن التشيكل الأساسي لمواجهة الانتاج

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فضل بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي الدفع بمروان محسن أساسياً خلال مواجهة الانتاج الحربي التي ستقام بعد قليل ضمن مؤجلات الجولة الـ24 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعلم «المصري اليوم» أن المدرب الجنوب أفريقي فضل اراحة مهاجمة الأساسي محمد شريف بسبب معاناته من الاجهاد وكثرة المشاركات خلال الفترة الماضية، وسيستعين به خلال أحداث الشوط الثاني في حالة عجز الخط الأمامي عن التسجيل في مرمى متذيل الترتيب.

ويخوض الأهلي مباراة الانتاج الحربي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني- بدر بانون- أيمن أشرف- على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية- آليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: جونيور أجايي- محمد مجدي أفشة- محمود عبدالمنعم كهربا.

قلب الهجوم: مروان محسن.

ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة من 24 مباراة خاضها فيما يتذيل الإنتاج الحربي الترتيب برصيد 19 نقطة.

المصرى اليوم

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