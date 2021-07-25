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في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء.. الموافقة على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعا

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في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء.. الموافقة على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعا في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء.. الموافقة على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعا

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان، ومسئولي الجهات المعنية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 12 أبريل الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1958 كنيسة ومبنى تابعاً.

المصرى اليوم

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