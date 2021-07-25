محافظ كفر الشيخ يأمر بالتحقيق في 6 شكاوي تقدم بها المواطنين

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تلقت إدارة الإعلام بمحافظة كفر الشيخ شكاوي أرسلها مواطنون عبر «الواتس آب»، وهي الخدمة التي تم الإعلان عنها أمس الأول لتلقي الشكاوى من المواطنين.

وتضمنت الشكاوى الـ 6، تضرر الشاكين من سائقين منهم سائق على خط دسوق الإسكندرية، وكفر الشيخ القاهرة ،وأخر يطالب بتطبيق تعريفة خاصة بالتوك توك بقرية حصة الغنيمي ،وخط سيدي سالم الإسكندرية، وشكاوى من محطتي وقود.

وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إرسال شكاوى المواطنين لإدارة المرور والجهات المعنية، للتأكد من حقيقة الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأهاب المحافظ بالمواطنين إرسال شكواهم على الرقم المخصص لتلقي الشكاوى، وسيتم البت فيها والرد على أصحابها.