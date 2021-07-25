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برنامج بدني مكثف للاعبي

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برنامج بدني مكثف للاعبي الزمالك برنامج بدني مكثف للاعبي

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبه الصباحي اليوم الأحد بملعب فندق الإقامة ببرج العرب خلال معسكره المغلق استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري .


وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب البدنية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل المباريات المتبقية في مسابقة الدوري.


وقام البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بوضع برنامج بدني للاعبين لتنفيذه في المران الصباحي، في حين سيركز الجهاز الفني في التدريب المسائي على بعض الجوانب الفنية والخططية.

و ينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام منتخب القسم الثاني غدا الإثنين على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام فريق أبها السعودي يوم ٢٩ يوليو الجاري.

المصرى اليوم

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