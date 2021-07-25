وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية المقامة بطوكيو في الفترة من ٢٣ يوليو حتي ٨ أغسطس المقبل.

جاء ذلك على هامش حضور وزير الشباب والرياضة مباراة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره الارجنتيني والتي أقيمت باستاد سابورو بحضور السفير أيمن كامل سفير جمهورية مصر العربية لدي اليابان.

رحبت رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد بتواجد الدكتور أشرف صبحي بطوكيو لمؤازرة ودعم لاعبي ولاعبات البعثة المصرية في مختلف المنافسات، متمنيةً التوفيق للجميع في منافسات الاولمبياد المقبلة، مثنية على الاهتمام المصري بالرياضة النسائية ما يظهر من خلال عدد اللاعبات المشاركات بالأولمبياد ضمن البعثة المصرية.

ولفتت رئيس اللجنة المنظمة إلى الدور الكبير الذي قدمته مصر للرياضة على مستوي العالم بنجاحها في استضافة مونديال العالم لكرة اليد في ظل جائحة كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والفقاعة الطبية للحفاظ على سلامة اللاعبين وهو ما كان بمثابة شعاع النور الذي مهد الطريق لإقامة البطولات الدولية في ظل الجائحة ومنها دورة الألعاب الأولمبية.

‏من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تمنياته بالتوفيق للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية، والنجاح على كافة الأصعدة، مشيداً في ذات الوقت بما رآه حتى الآن من حسن الاستضافة والإجراءات والتجهيزات المتعلقة بإقامة مختلف البعثات، وتلبية جميع الاحتياجات مما يشير إلى تفوق اللجنة المنظمة في الترتيبات المتعلقة بإستضافة أكبر محفل رياضي على مستوى العالم.

كما التقي الدكتور أشرف صبحي مجموعة من الشباب المتطوعين في تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية حيث عرض عليهم تجربة تطوع الشباب المصري ودورهم البارز في تنظيم مختلف الأحداث والبطولات الرياضية الدولية التي تستضيفها مصر، مشيراً أن الشباب المتطوعين هم من الأعمدة الأساسية في تحقيق النجاح لمختلف الفعاليات.