وزارة الرياضة تطلق أول نموذج لمحاكاة اللجنة الاوليمبية الدولية..التفاصيل وطريقة التسجيل

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تطلق وزارة الشباب والرياضة أول نموذج لمحاكاة اللجنة الاوليمبية الدولية، من خلال الادارة المركز للتنمية الرياضية _ الادارة العامة للنشاط الطلابي بالتعاون مع الكيان الشبابي «سند شباب الصعيد»، تزامنا مع اطلاق اوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠ والتى تشارك مصر بأكبر بعثة أوليمبية في تاريخها.

وقد حددت وزارة الشباب والرياضة عدة شروط للمشاركة في النموذج وهي ان يكون المشارك في المرحلة السنية من 18 حتى 35 سنة، وحاصل على مؤهل عالى أو ما يعادله، ويفضل أن يكون احد طلاب كليات التربية الرياضية أو احد خريجيها.

بالإضافة إلى ان يكون ذو دراية باللجنة الاولمبية الدولية وآليات عملها، حيث تُعطي الاولوية لمن عمل من قبل لاعبا أو مدربا أو حكما أو اداريا على المستويات الوطنية أو الاقليمية أو الدولية، وقد حددت الوزارة الاول من اغسطس 2021م موعداً نهائياً للتسجيل من خلال الإستمارةالإلكترونية التالية :

‏ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjoKYrU9x0ckdF5m5LspL3hX-9BMgF6-1Wk6ESHEwC3GZhyA/viewform