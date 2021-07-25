المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش»

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تمكنت اللاعبة الأمريكية لي كيفر من تحقيق الميدالية الذهبية ضمن منافسات لعبة سلاح الشيش في أولمبياد طوكيو 2020.

وخاضت كيفر المنافسات الأولمبية تحت قيادة المدرب المصري أمجد عبد الحليم الذي يعمل منذ فترة كمدير فني لمنتخب سلاح الشيش الأمريكي.

فيما ودعن سيدات المنتخب المصري منافسات البطولة من دور الـ32 بعد هزيمة الثلاثي يارا الشرقاوي أمام الايطالية أرينا اريجو بنتيجة 15-2، نهي هاني ضد الصينية كوينجيوان شين بنتيجة 15-6، ونورا منير من اليابانية يوكا اينو بنتيجة 15-5.