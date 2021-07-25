محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن إجمالي المشروعات المدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بقرى المحافظة بلغ 1238 مشروعا في 21 قطاعا خدميا متنوعا، بإجمالى تكاليف وصلت إلى 45 مليار جنيه.

وأوضح المحافظ، في تصريحات الأحد، أن المشروعات موزعة على 181 قرية و1123 نجعا وتابعا في 7 مراكز بنطاق المحافظة، وهي مراكز «البلينا، وجرجا، والمنشاة، ودار السلام، وساقلتة، وطما، والمراغة»، لافتا إلى أن إجمالي عدد مشروعات الصرف الصحي المدرجة بالمبادرة 132 مشروعا، وتم البدء الفعلي في 76 مشروعا منها، كما تم البدء في 122 مدرسة في قطاع التعليم، كما بلغ عدد مراكز خدمات المواطنين المدرجة ضمن المبادرة 30 مركزا، وتم البدء الفعلي في 24 مركزا خدميا منها، فضلا عن الانتهاء من تطوير 80 مكتب بريد بمختلف القرى المستهدفة.

وثمن محافظ سوهاج، المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري كأكبر مبادرة في التاريخ المصري لتغيير قرى الريف إلى الأفضل وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا في كل المجالات «الإقتصادية، والإجتماعية، والبيئية، والصحية»، بالإضافة إلى استغلال طاقات الشباب وقدراتهم لتطوير المجتمع، واستخدام الموارد المحلية في التنفيذ من أجل الوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية القيادة السياسية «مصر 2030» .

ووجه المحافظ، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالمرور الدوري والمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة ونسب التنفيذ، وإزالة أي معوقات للإنتهاء من جميع المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة.