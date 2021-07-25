أخبار عاجلة

العدل غاب عن مجلسكم .. نص تظلم أحد المستبعدين من التعيين في مجلس الدولة -
خالفوا تعليمات كورونا .. الداخلية تعلن ضبط 9623مواطن لعدم ارتداء كمامة -
لبنان.. انفجار صهريج وقود ببلدة التليل في عكار -
رفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة -
2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في يوليو الماضي -
الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق -
الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة .. ندوة ثقافية أون لاين بالشرقية -
بسبب خلافات مالية.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل سائق «توك توك» في الدقهلية -
بتكلفة 9.6 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء كوبري للمشاة والسيارات -
اليوم بمكتبة مصر العامة.. افتتاح دورى الكرة الخماسية بالأقصر تحت شعار «إنت البطل»   -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه

Print
محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن إجمالي المشروعات المدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بقرى المحافظة بلغ 1238 مشروعا في 21 قطاعا خدميا متنوعا، بإجمالى تكاليف وصلت إلى 45 مليار جنيه.

وأوضح المحافظ، في تصريحات الأحد، أن المشروعات موزعة على 181 قرية و1123 نجعا وتابعا في 7 مراكز بنطاق المحافظة، وهي مراكز «البلينا، وجرجا، والمنشاة، ودار السلام، وساقلتة، وطما، والمراغة»، لافتا إلى أن إجمالي عدد مشروعات الصرف الصحي المدرجة بالمبادرة 132 مشروعا، وتم البدء الفعلي في 76 مشروعا منها، كما تم البدء في 122 مدرسة في قطاع التعليم، كما بلغ عدد مراكز خدمات المواطنين المدرجة ضمن المبادرة 30 مركزا، وتم البدء الفعلي في 24 مركزا خدميا منها، فضلا عن الانتهاء من تطوير 80 مكتب بريد بمختلف القرى المستهدفة.

وثمن محافظ سوهاج، المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري كأكبر مبادرة في التاريخ المصري لتغيير قرى الريف إلى الأفضل وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا في كل المجالات «الإقتصادية، والإجتماعية، والبيئية، والصحية»، بالإضافة إلى استغلال طاقات الشباب وقدراتهم لتطوير المجتمع، واستخدام الموارد المحلية في التنفيذ من أجل الوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية القيادة السياسية « 2030» .

ووجه المحافظ، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالمرور الدوري والمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة ونسب التنفيذ، وإزالة أي معوقات للإنتهاء من جميع المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم بمكتبة مصر العامة.. افتتاح دورى الكرة الخماسية بالأقصر تحت شعار «إنت البطل»  

اليوم بمكتبة مصر العامة.. افتتاح دورى الكرة الخماسية بالأقصر تحت شعار «إنت البطل»  

البلطي بـ22.5 والبربوني بـ35 جنيه.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 15 أغسطس 2021

البلطي بـ22.5 والبربوني بـ35 جنيه.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 15 أغسطس 2021

مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

اليوم ..استئناف النيابة على براءة سما المصرى فى ارسال عبارات خادشة لـ ريهام سعيد

اليوم ..استئناف النيابة على براءة سما المصرى فى ارسال عبارات خادشة لـ ريهام سعيد