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بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة

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بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة

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أعلنت وزارة الأوقاف، الأحد، عن قبول دفعة تمريض جديدة للعام الدراسي 2021- 2022، بالمعهد الفني للتمريض نظام الخمس سنوات بمستشفى الدعاة التابعة للوزارة، من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة عام 2020/ 2021 لغة إنجليزية (من محافظات القاهرة الكبرى) بمصروفات دراسية على النحو التالي:

- الصف الأول الثانوي: 8000 جنيه.

- الصف الثاني الثانوي: 8000 جنيه.

- الصف الثالث الثانوي: 8000 جنيه.

- الصف الرابع الثانوي (الفرقة الأولى): 10000 جنيه.

- الصف الخامس الثانوي (الفرقة الثانية): 10000 جنيه.

وأوضحت الوزارة أنه يتم دفع المصروفات على قسطين، الأول بعد اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبي وكشف الهيئة للطالبة، وإعلان التنسيق لنتيجة قبول الطالبة بثلاثة أيام، والثاني مع بداية التيرم الثاني بأسبوع على الأكثر (بخلاف الكتب والزي)، كما يتم تدريبهن على أيدي أكبر الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين بمستشفى الدعاة وبمستوى شديد التميز.

وفيما يلي شروط القبول:

1. القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة ويكون اختيار الأعداد المقبولة بنظام التنسيق للمجموع الأعلى فالأقل، واجتيازهن الاختبارات المؤهلة للقبول والكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

2. ألا يقل سن المتقدمة عن 15 عاما ولا يزيد على 18 عاما في 1 اكتوبر المقبل.

3. أن تكون الطالبة حصلت على الشهادة الإعدادية العامة حديثة للعام الدراسي 2020-2021.

4. ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية: (الاختبارات الشخصية– الكشف الطبي- كشف الهيئة).

5. اجتياز اختبار الإملاء «اللغة العربية» على أن يكون الحد الأدنى المقبول (7) درجات من (10) درجات، واختبار اللغة الإنجليزية على أن يكون الحد الأدنى المقبول (7) درجات من (10) درجات، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، واختبار القدرات العامة.

الأوراق المطلوبة للالتحاق:

1. طلب الالتحاق .

2. قيمة كراسة القبول بمبلغ 1000 جنيه شاملة جميع الكشوفات والإشاعات والتحاليل المطلوبة، وغير قابلة للرد في حالة عدم القبول.

3. فيش وتشبيه لولي الأمر باسم المعهد الفني للتمريض.

4. صورة من شهادة الإعدادية العامة حديثة وبيان نجاح للصف السادس الابتدائي.

5. صورة من شهادة الميلاد المميكنة .

6. شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة .

7. عدد 8 صور حديثة 4 × 6 .

8. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر .

9. إيصال كهرباء حديث .

على أن تقدم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد، بشارع قاسم أمين بجوار مسجد إبراهيم شرف الدين ونادي للبترول في حدائق القبة بدءًا من 26/ 7 / 2021م حتى 12/ 8 / 2021م.

المصرى اليوم

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