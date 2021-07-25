عروض فنية وورش متنوعة احتفالًا بـ«23 يوليو» في المركز الثقافي بطنطا غدًا

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في ضوء اهتمام وزارة الثقافة برئاسة الفنانة إيناس عبدالدايم، بمشاركة المجتمع في المناسبات القومية والوطنية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، السبت، برنامجًا فنيًا متميزًا للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، بالمركز الثقافى بطنطا بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث يتضمن البرنامج عدة فعاليات منها حفل فنى لفرقة أبوقير للموسيقى العربية تقدم خلاله مجموعة من الأغانى الوطنية وذلك يوم 26 يوليو الجارى الساعة الثامنة مساء، كما تقدم فرقة كورال طلائع الأنفوشى عرض فنى يتضمن باقة من التبلوهات الفنية يوم 27 يوليو في الساعة الثامنة مساء.

وفى يوم 28 يوليو الجارى تقدم فرقة الانفوشى للإيقاعات الشرقية عرض فنى الساعة السابعة مساء، يليه حفل فنى لفرقة الأنفوشى للفنون الشعبية تقدم خلاله مجموعة من الاستعراضات والتبلوهات الفنية، أما يوم 29 يوليو وفى الثامنة مساء فتقدم فرقة طنطا للموسيقى العربية عرض فنى يتضمن باقة من الأغانى الوطنية والتراثية.

يقام على هامش الاحتفال معرض بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجانب مجموعة من الورش الفنية منها ورشة مشغولات يدوية، وورشة تعليم الرسم على الزجاج، وأخرى لتعليم الشباب الرسم بالاستنسل أيام الأربعاء والخميس من كل أسبوع على مدار الشهر في الساعة الخامسة مساء، بجانب دورة تدريبية لتعليم الخط العربى «رقعة، نسخ» للأطفال والشباب، إلى جانب ورشة لتعليم الخط العربى لذوى الاحتياجات الخاصة يومى السبت والاثنين من كل أسبوع في الساعة السادسة مساء، بالإضافة إلى ورشة تعليم الشباب فن أفلام الكرتون للأطفال وأعلانات موشن جرافيك أيام الأحد والثلاثاء والخميس الساعة الخامسة مساء.