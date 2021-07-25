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المعارضة تُشيد بأداء «زراعة البرلمان» بسبب «تنمية البحيرات والثروة السمكية»

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المعارضة تُشيد بأداء «زراعة البرلمان» بسبب «تنمية البحيرات والثروة السمكية» المعارضة تُشيد بأداء «زراعة البرلمان» بسبب «تنمية البحيرات والثروة السمكية»

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أشاد نواب أحزاب المعارضة بمشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، ودور لجنة الزراعة بمجلس النواب، في إعداد القانون، والذي استغرق مناقشته عامين كاملين، بدأت بدور الانعاقد الأخير لمجلس النواب السابق، وانتهت منه اللجنة بدور الانعقاد الأول بمجلس النواب الحالي.

وقال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأحد، إن لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى، بذلت مجهود كبير في مشروع القانون على مدار عامين، مضيفًا: «من النادر أن يلقى مشروع قانون تأييد المعارضة قبل الأغلبية، وذلك بسبب ما تم من جهد في المناقشات خلال إجتماعات لجنة الزراعة.»

وأيد النائب أحمد الشرقاوى، كلمة «داود» مشيرا إلى أن مناقشات لجنة الزراعة حول مشروع القانون كانت جيدة جداً واهتمت بكل تفاصيل القانون، بما يحقق التوازن بين مصلحة الصيادين ومصلحة الدولة.

وأعرب النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عن رضاءه التام بمناقشة مشروع القانون خلال جلسة المجلس اليوم، قائلاً:«سعيد جدا ان ربنا كلل جهود النائب هشام الحصرى، بجنى ثمار تعبه اليوم، بعد عناء عامين في مناقشات مشروع القانون الذي به عديد من التفاصيل».

كان هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أن أهداف القانون هي تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الامر الذي أدى إلى العديد من المشكلات.

المصرى اليوم

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