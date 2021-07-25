بعد مناقشته لمدة عامين.. «النواب» يوافق على «تنمية البحيرات والثروة السمكية» مبدئيًا

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وافق مجلس النواب، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، بعد عامين، ناقشت فيهم اللجنة مشروع القانون، ليكون أكثر القوانين مناقشة في مجلس النواب، داخل لجنة الزراعة.

ووضع مشروع القانون حسب تقرير اللجنة والذي عرضه النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، حلول للأزمات والمشكلات التي كانت تعاني منها البحيرات والثروة السمكية في مصر، ومن بينها:

تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من اجلها.

قصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية.

افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.

عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.