أخبار عاجلة

العدل غاب عن مجلسكم .. نص تظلم أحد المستبعدين من التعيين في مجلس الدولة -
خالفوا تعليمات كورونا .. الداخلية تعلن ضبط 9623مواطن لعدم ارتداء كمامة -
لبنان.. انفجار صهريج وقود ببلدة التليل في عكار -
رفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة -
2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في يوليو الماضي -
الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق -
الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة .. ندوة ثقافية أون لاين بالشرقية -
بسبب خلافات مالية.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل سائق «توك توك» في الدقهلية -
بتكلفة 9.6 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء كوبري للمشاة والسيارات -
اليوم بمكتبة مصر العامة.. افتتاح دورى الكرة الخماسية بالأقصر تحت شعار «إنت البطل»   -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«قصور الثقافة» تواصل احتفالاتها بـ«23 يوليو»

Print
«قصور الثقافة» تواصل احتفالاتها بـ«23 يوليو» «قصور الثقافة» تواصل احتفالاتها بـ«23 يوليو»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في الاحتفال بثورة 23 يوليو، من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد أدريس.

نظم بيت ثقافة القصير احتفالية فنية بحضور مدير عام الفرع وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وبعض من أهالى المدينة، بدأت بالسلام الجمهورى، أعقبه أمسية شعرية للشعراء أحمد عبدالفتاح، والموهبتين سما رجب، وهند عادل، بجانب فقرة غنائية للفنانتان هاجر مصطفى وسارة، وعزف على الاورج لعلاء منصور، ثم فقرة للتنورة، واختتمت بعرض لفرقة القصير للفنون التلقائية والأغانى التراثية.

وبقصر ثقافة الشلاتين اقيمت محاضرة عن «ثورة ٢٣ يوليو» حاضرتها غادة محمود، حيث أوضحت أسباب قيام الثورة وأهدافها والأنجازات التي تلتها ومنها تأميم قناة السويس، استرداد الكرامة والاستقلال والحرية، وقيام الجمهورية، وتوقيع اتفاقية الجلاء، كما بث قصر ثقافة حلايب محاضرة أونلاين بعنوان «ثورة ٢٣ يوليو» قدمها عبدالسلام مدير عام مركز الإعلام سابقا.

وأوضح أن هذه الثورة من اهم الثورات في العالم الثالث ومن اهم انجازاتها، سن قوانين جديدة في التعليم والصحة والاصلاح الزراعى، وقدم الفنان محمود عبدالغنى ببيت ثقافة ام الحويطات مقطوعة موسيقية عزف على الناى، فيما نفذت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان «أسباب العزوف عن القراءة وتداركها» ضمن برنامج تشجيع القراءة الوطني ألقي المحاضرة محمود عبدالستار مدير مدرسة التربية الفكرية بسفاجا، متناولا «أهمية القراءة التي تكمن في احتياجنا لفهم الآخر، وحل ما يحيط بنا من مشكلات»، ولمعالجة العزوف عنها لابد من غرس القراءة كمهارة ذهنية أصيلة في مراحل التعليم الأولى، والتأكيد على أهميتها كمعيار للتمييز فيما يحيط بنا من دفق معلوماتي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العدل غاب عن مجلسكم .. نص تظلم أحد المستبعدين من التعيين في مجلس الدولة

العدل غاب عن مجلسكم .. نص تظلم أحد المستبعدين من التعيين في مجلس الدولة

خالفوا تعليمات كورونا .. الداخلية تعلن ضبط 9623مواطن لعدم ارتداء كمامة

خالفوا تعليمات كورونا .. الداخلية تعلن ضبط 9623مواطن لعدم ارتداء كمامة

رفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

رفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في يوليو الماضي

2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في يوليو الماضي