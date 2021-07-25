«قصور الثقافة» تواصل احتفالاتها بـ«23 يوليو»

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تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في الاحتفال بثورة 23 يوليو، من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد أدريس.

نظم بيت ثقافة القصير احتفالية فنية بحضور مدير عام الفرع وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وبعض من أهالى المدينة، بدأت بالسلام الجمهورى، أعقبه أمسية شعرية للشعراء أحمد عبدالفتاح، والموهبتين سما رجب، وهند عادل، بجانب فقرة غنائية للفنانتان هاجر مصطفى وسارة، وعزف على الاورج لعلاء منصور، ثم فقرة للتنورة، واختتمت بعرض لفرقة القصير للفنون التلقائية والأغانى التراثية.

وبقصر ثقافة الشلاتين اقيمت محاضرة عن «ثورة ٢٣ يوليو» حاضرتها غادة محمود، حيث أوضحت أسباب قيام الثورة وأهدافها والأنجازات التي تلتها ومنها تأميم قناة السويس، استرداد الكرامة والاستقلال والحرية، وقيام الجمهورية، وتوقيع اتفاقية الجلاء، كما بث قصر ثقافة حلايب محاضرة أونلاين بعنوان «ثورة ٢٣ يوليو» قدمها عبدالسلام مدير عام مركز الإعلام سابقا.

وأوضح أن هذه الثورة من اهم الثورات في العالم الثالث ومن اهم انجازاتها، سن قوانين جديدة في التعليم والصحة والاصلاح الزراعى، وقدم الفنان محمود عبدالغنى ببيت ثقافة ام الحويطات مقطوعة موسيقية عزف على الناى، فيما نفذت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان «أسباب العزوف عن القراءة وتداركها» ضمن برنامج تشجيع القراءة الوطني ألقي المحاضرة محمود عبدالستار مدير مدرسة التربية الفكرية بسفاجا، متناولا «أهمية القراءة التي تكمن في احتياجنا لفهم الآخر، وحل ما يحيط بنا من مشكلات»، ولمعالجة العزوف عنها لابد من غرس القراءة كمهارة ذهنية أصيلة في مراحل التعليم الأولى، والتأكيد على أهميتها كمعيار للتمييز فيما يحيط بنا من دفق معلوماتي.