بث مباشر الأهلي (0) الانتاج الحربي (0) ..لحظة بلحظة

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يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة لقاء الأهلي والانتاج الحربي في إطار الجولة الـ24 من الدوري، مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لمستجدات الأحداث خارج الملعب وداخله.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر عن تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي يمعلول.

خط الوسط: عمرو السولية - آليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - محمود عبد المنعم كهربا.

قلب الهجوم: مروان محسن.

في انتظار بداية مباراة الأهلي والانتاج الحربي.