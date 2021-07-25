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مروان محسن يقود تشكيل الأهلي أمام الانتاج الحربي

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مروان محسن يقود تشكيل الأهلي أمام الانتاج الحربي مروان محسن يقود تشكيل الأهلي أمام الانتاج الحربي

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الإنتاج الحربي في إطار مباريات الجولة 24 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي يمعلول.

خط الوسط: عمرو السولية - آليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - محمود عبد المنعم كهربا.

قلب الهجوم: مروان محسن.

ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة من 24 مباراة خاضها فيما يتذيل الانتاج الحربي الترتيب 19 نقطة.

المصرى اليوم

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