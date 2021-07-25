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كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان

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كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان
خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان

سجلت تونس 5359 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، و231 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 571 ألفًا و809 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 18 ألفًا و600 وفاة.

لبنان
سجلت لبنان 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 555302 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم بأن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 7892 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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