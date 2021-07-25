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محافظ المنوفية يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الشهداء

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محافظ المنوفية يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الشهداء محافظ المنوفية يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الشهداء

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أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، جولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الشهداء، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال التطوير التي تتم على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف النهائية وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك بشارع السكة الحديد (محور اللواء صلاح الشاذلى الجديد) بطول ما يقرب من 1كم بتكلفة 3.5 مليون جنيه، بهدف خلق محاور جديدة وإحداث سيولة مرورية بمدينة الشهداء، ووجه المحافظ رئيس المدينة بحصر عدد الأعمدة وكشافات الإنارة المطلوبة لاستكمال إنارة الطريق، مشددا على رفع تراكمات الهدم والقمامة من على جسر ترعة السمسمية بميت شهالة وطريق زاوية الناعورة، للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، مؤكدا ضرورة الانتهاء من أعمال الرصف بشارع كمال النجار خلال 10 أيام مع الالتزام بكل الاشتراطات والمعايير الفنية اللازمة

كما تفقد المحافظ قطعة أرض أملاك دولة على مساحة ما يقرب من فدانين، موجها رئيس المدينة بإعداد مقترح لإقامة عدد من المشروعات التنموية والخدمية عليها لخدمة أهالى مركز ومدينة الشهداء.

وخلال جولتة، تفقد المحافظ أعمال إنشاء مشروع سوق حضارية وحديقة الطفل الجديدة وموقف نموذجى بشارع النصر (طريق جسر المشروع سابقا) مقامة على مساحة ما يقرب من 600 متر، ويتضمن المشروع حديقة الطفل الجديدة، وموقف سيارات نموذجى وسوق حضارية مكونة من ( 32 باكية )، بالإضافة إلى إنشاء شارع بسعة (41 محلا تجاريا بمظهر حضاري) لإتاحة فرص عمل للشباب.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية بديلة، موجها رئيس المدينة والشركة المنفذة بتكثيف زراعة الأشجار وحصر عدد الكشافات المطلوبة وكذا إنشاء رصيف بعرض متر ونصف بجوار سور السوق النموذجى والحديقة وتركيب أجود أنواع بلاط الإنترلوك والبلدورات.

وفى نهاية جولته، تفقد محافظ المنوفية أعمال فرد طبقة السن بشارع النصر «طريق جسر المشروع سابقا» تمهيدا للبدء في أعمال الرصف بطول 1200 متر، ووجه المحافظ بتكثيف الاعمال للإنتهاء منها في أقرب وقت ممكن وفقا للجداول الزمنية الموضوعة .

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