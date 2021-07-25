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محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية وتوزيع اللحوم علي الفقراء

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محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية وتوزيع اللحوم علي الفقراء محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية وتوزيع اللحوم علي الفقراء

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أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الأحد، بالمشاركة المجتمعية لتوزيع اللحوم على الأسر الفقيرة والأشد فقرًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على التعاون بين المحافظة والمؤسسات والجمعيات الأهلية في مد يد العون للأسر بكل قرى ومدن المحافظة، ومن بين تلك المؤسسات والجمعيات مؤسسة الخير، وجمعية الأورمان.

قالت الدكتور غادة جبريل، المدير التنفيذي لمكتب مؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ ومديرية التضامن، تمكنت من ذبح 104 رأس ماشية يتراوح وزن الرأس من 420 إلى 450 كيلو داخل مجزر كفر الشيخ ومجزر مطوبس بإشراف الطب البيطري بالتعاون مع 90 جمعية أهلية ومنظمة مجتمع مدني في جميع مراكز كفر الشيخ «كفر الشيخ، الرياض، سيدى سالم، فوه، قلين، مطوبس ،الحامول ،بلطيم، بيلا، دسوق»،تم التوزيع في 100 قرية داخل المنازل مع اتباع الاجراءات الاحترازية، مؤكدة أن مجمل ما تم توزيعه 17 ألف كيلو لحوم على الأسر.

وأضاف العميد عصام حندوله، مدير مكتب الأورمان بكفر الشيخ، أنه تم توزيع 15 ألف كيلو لحوم على الأسر الفقيرة والاش فقراً عن طريق الجمعيات الأهلية بكل مراكز المحافظة، وتم تحديد 1500 كيلو لحوم لكل مركز من مراكز المحافظة العشرة.

وأكد محمد شاهين نائب مدير مكتب الأورمان بكفر الشيخ، أنه تم ذبح 30 رأس ماشية بمجزر كفر الشيخ الرئيسي عن طريق الطب البيطري بمركز كفر الشيخ وتم الحصول على شهادة لسلامة اللحوم للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء التوزيع من ارتداء كمامات وجونتيات.

المصرى اليوم

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