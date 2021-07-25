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"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح

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"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح "شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح
بلغت قيمة الأموال المسلوبة 370.000 ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بمقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمتين تمثلت في الترصد لعملاء البنوك والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد السلاح الأبيض، حيث بلغت قيمة الأموال المسلوبة 370.000 ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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