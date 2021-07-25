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"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة

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"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة "الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة
تمكّنت قوات الدفاعات الجوية من اعتراضها وتدميرها

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بأشد العبارات العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها المليشيا الحوثية، وآخرها إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة وصاروخ باليستي باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية اليوم، والتي تمكنت قوات الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها.

وأشادت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية وقوات التحالف في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي لجميع المحاولات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها هذه المليشيا المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية، والتي تستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية، وترمي من خلالها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية بممارسات عدوانية متعمدة ومنتهكة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومتجاهلة لكل الجهود الرامية إلى أنهاء الصراع الدائر في اليمن.

وأكدت ضرورة تحرك المجتمع الدولي في مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية، مجددة مساندتها المطلقة لجميع الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال العدائية التي تقوم بها هذه المليشيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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