تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على قمري نايل سات وعرب سات

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

وبدأت قناة روتانا سينما بثها فى عام 2004، وأصبحت من القنوات ذات الشعبية العالية نظرًا لأنها قناة مفتوحة وتقدم العديد من الافلام العربية الرائعة التى يحب المشاهد متابعتها، وتتميز القناة بتقديم فواصل اعلانية قصيرة لا تؤدي إلي ملل المشاهد، كما تقدم عدد من الأفلام الحصرية والأفلام التى تتوافق مع القيم العربية، كما أن بث القناة يتميز بالجودة العالية، بما يجعل المشاهد يقبل على مشاهدة برامج قنوات روتانا سينما وكذلك روتانا كلاسيك وأيضًا روتانا دراما.

تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11296

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطًأ: 4/3

تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11843

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطًأ: 4/3

اقرأ أيضًا:

تردد قناة بين سبورت اكسترا و bein sport Extra 2

تردد قناة بين سبورت العامة المفتوحة وbein sport 7

تردد قنوات أون تايم سبورت On Time Sport.. أرضي وفضائي

مجموعة قنوات سي بي سي.. تردد قناة CBC العامة ودراما وسفرة واكسترا

تردد قناة dmc وقناة دي إم سي دراما الجديد على النايل سات

تردد قناة dmc وقناة دي إم سي دراما الجديد على النايل سات

تردد قناة مكسبي سبورت الرياضية المفتوحة

تردد قناة مكسبي العامة المفتوحة

تردد قنوات mbc.. إم بي سي مصر وmbc2



تردد قناة الجديد Aljadeed اللبنانية.. بث مباشر وعبر قمري نايل سات وعرب سات

تردد قنوات الأطفال 2021.. بطوط وتنه ورنه وزي ألوان وميكي وطيور الجنة

تعرَّف على تردد قناة لبيك اللهم لبيك وضبط قناتي تكبيرات العيد والحج 2021