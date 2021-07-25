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تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على قمري نايل سات وعرب سات

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تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على قمري نايل سات وعرب سات تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على قمري نايل سات وعرب سات

لاقتراحات اماكن الخروج

وبدأت قناة روتانا سينما بثها فى عام 2004، وأصبحت من القنوات ذات الشعبية العالية نظرًا لأنها قناة مفتوحة وتقدم العديد من الافلام العربية الرائعة التى يحب المشاهد متابعتها، وتتميز القناة بتقديم فواصل اعلانية قصيرة لا تؤدي إلي ملل المشاهد، كما تقدم عدد من الأفلام الحصرية والأفلام التى تتوافق مع القيم العربية، كما أن بث القناة يتميز بالجودة العالية، بما يجعل المشاهد يقبل على مشاهدة برامج قنوات روتانا سينما وكذلك روتانا كلاسيك وأيضًا روتانا دراما.

تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11296

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطًأ: 4/3

تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11843

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطًأ: 4/3

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