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حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالشرقية

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حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالشرقية حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالشرقية

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شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة ،وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، من إيقاف أعمال صبة سقف دور أول علوي بقرية الطيبة، وإيقاف أعمال شروع في صب سقف دور ثاني علوي بعزبة قمص التابعة للوحدة المحلية بالطيبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بشن حملة إزالة بقرية السحايرة التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، وأسفرت الحملة عن إزالة سور بالخوص الحديد بطول 21م مجهز لإنشاء هنجر صاج، وتم التحفظ على الحديد ومواد البناء.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بحملة إزالة فورية بناحية قسم الحسينية أول، حيث تم ردم حفر لصب خرسانة مسلحة على مساحة 120 متر، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالسعديين، بالتصدى لحالة بناء مخالف بالنعامنة على مساحة 150م ،عبارة عن بناء الدور الثاني علوى بدون ترخيص، وقام رئيس الوحدة المحلية بشلشلمون بالتصدي لحالة بناء خارج الحيز العمراني عبارة عن بناء الدور الثاني علوي على مساحة 166م، وقام رئيس الوحده المحلية بسنهوا بالتصدي لحالة بناء مخالف على مساحة 100م، كما تمكن رئيس الوحدة المحليه بالصنافين من التصدى لصبة الدور الرابع بالصنافين القبلية على مساحة 137م بدون ترخيص، وتم فك الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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