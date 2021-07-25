محافظ الشرقية ووكيل وزارة الأوقاف يوزعان 4 أطنان لحوم أضاحي على الأسر الفقيرة

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وزع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف، الأحد، 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي مقدمة من وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الأسر الأولى بالرعاية والأخرى المستحقة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية، في استمرار تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز والمدن، ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، وذلك تنفيذا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

من جانبه، أوضح الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أن الوزارة تضع نصب أعينها تنفيذ المبادرات الرئاسية والتي تستهدف المواطنين الأكثر احتياجا وتسعى دائما لمد يد العون للمستحقين، وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للرقي بالمجتمع والنهوض به.