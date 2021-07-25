أخبار عاجلة

العدل غاب عن مجلسكم .. نص تظلم أحد المستبعدين من التعيين في مجلس الدولة -
خالفوا تعليمات كورونا .. الداخلية تعلن ضبط 9623مواطن لعدم ارتداء كمامة -
لبنان.. انفجار صهريج وقود ببلدة التليل في عكار -
رفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة -
2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في يوليو الماضي -
الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق -
الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة .. ندوة ثقافية أون لاين بالشرقية -
بسبب خلافات مالية.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل سائق «توك توك» في الدقهلية -
بتكلفة 9.6 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء كوبري للمشاة والسيارات -
اليوم بمكتبة مصر العامة.. افتتاح دورى الكرة الخماسية بالأقصر تحت شعار «إنت البطل»   -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب

Print
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب
مقاتلات التحالف دمّرت معدات عسكرية للمليشيا

ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب

قُتِل ما لا يقل عن 22 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية وجُرِح آخرون، اليوم الأحد، بنيران أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، في ضربة موجعة للمليشيا المدعومة من إيران.

وأفاد مصدر عسكري بأن جنود الجيش والمقاومة نصبوا كميناً محكماً لمجاميع حوثية أثناء محاولتها التسلل إلى موقع عسكري؛ ونتج عنه مقتل ما لا يقل عن 22 حوثياً وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقم.

وأضاف أن جنود الجيش الوطني قبضوا على عدد من عناصر المليشيا، واستعادوا أسلحة وذخائر متنوعة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر آليات وأطقماً كانت تحمل تعزيزات للمليشيا الحوثية، وألحق بالمليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تيك توك" يطلق أدوات إشعارات محدودة جديدة خاصة بالمراهقين

"تيك توك" يطلق أدوات إشعارات محدودة جديدة خاصة بالمراهقين

كيف نتعرَّف على سعر الدواء وطرق الاستخدام الآمنة؟.. "طمني" يجيب

كيف نتعرَّف على سعر الدواء وطرق الاستخدام الآمنة؟.. "طمني" يجيب

"جامعة أم القرى" تُطلق برنامج التسريع الأكاديمي لعددٍ من المقررات

"جامعة أم القرى" تُطلق برنامج التسريع الأكاديمي لعددٍ من المقررات

الفواكه الموسمية.. خيرات الأرض هدية زوّار عسير

الفواكه الموسمية.. خيرات الأرض هدية زوّار عسير