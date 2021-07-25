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لجنة من «البيئة» تعاين التلوث البترولي بشواطئ سفاجا

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لجنة من «البيئة» تعاين التلوث البترولي بشواطئ سفاجا لجنة من «البيئة» تعاين التلوث البترولي بشواطئ سفاجا

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قالت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، إن لجنة مشتركة من جهاز شؤون البيئة وإدارة البيئة بسفاجا ومركز مكافحة التلوث البترولي انتقلت لمعاينة موقع التلوث البترولي بمنطقة الكيلو 10 جنوب سفاجا، وتم إعداد تقرير فني عن حالة التلوث، وجارٍ العمل علي تحديد مصدره.

وشهدت شواطئ مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، الأحد، تلوثًا بتروليًا، وذلك بمنطقة الكيلو 10 على مساحات متفرقة، وتم إخطار غرفة عمليات وزارة البيئة وغرفة عمليات البحر الأحمر وجهاز شؤون البيئة بالواقعة.

وأكد حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة، أنه تلقى بلاغًا من عدد من العاملين بالغوص وأعضاء الجمعية وسكان المنطقة بوجود تلوث بترولي، مطالبًا وزارة البيئة بسرعة التحرك للسيطرة والبدء في أعمال المكافحة.

وحذر «الطيب» من أن التلوث البترولي يهدد حياة الشعاب المرجانية والثروة السمكية والمنطقة الشاطئية، وتم إبلاغ عمليات المحافظة بالواقعة.

المصرى اليوم

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