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شيكابالا يوجه رسالة إلى رمضان صبحي بعد الهجوم عليه عقب خسارة من الأرجنتين..صورة

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حرص محمود عبدالرازق شيكابالا على دعم رمضان صبحي لاعب الأولمبي بعد الهجوم الذي تعرض له الأخير بعد مباراة المنتخب الأولمبي ضد الأرجنتين.

وخسر منتخب الأولمبي من نظيره الأرجنتين بهدف نظيف ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، ليصعب من موقفه في التأهل إلى الدوري القادم.

واهدر رمضان صبحي فرصة هدف محققة أمام الأرجنتين ولم يقدم المستوى المأمول ما وضعه في مرمى نيران الجماهير عقب المباراة.

ونشر قائد صورة تجمعه مع رمضان صبحي عبر استوري إنستجرام كنوع من الدعم والمؤازة للاعب ضد الهجوم الذي يتعرض له.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على أستراليا في المباراة المقبلة، مع فوز اسبانيا على الأرجنتين من أجل حسم بطاقة التأهل من المجموعة الثالثة.

كان احمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر حرص ايضا على دعم رمضان صبحي عبر تويتر مشيرًا إلى أنه يعد واحد من أفضل الأجنحة في الدوري المصري على الإطلاق.

شيكابلا يدعم رمضان صبحي

المصرى اليوم

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