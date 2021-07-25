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حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ

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حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ حملات مكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة وغلق المحال المخالفة بمدينة بيلا بكفر الشيخ

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نظمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا، الأحد، عدد من الحملات المكبرة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة، وغلق المحال المخالفة وذلك بقرى المركز، والتي شملت من حملات النظافة، ورفع المخلفات الصلبة، وتمهيد الطرق، للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة، والحفاظ على المظهر الجمالي بقرى المركز، ومن أجل خلق بيئة نظيفة.

وتفقد أيمن غالي، نائب رئيس مدينة بيلا لشؤون القرى، أعمال حملة النظافة التي تنفذها الوحدة المحلية لمجلس قروي أبو بدوي، حيثُ تم رفع كل المخلفات من نقاط التجميع بالقرية وشوارعها وتوابعها، حيثُ تم رفع كميات من المخلفات باستخدام معدات الوحدة، بجانب القيام بحملة لرش وتعقيم وتطهير الشوارع والمنِشآت الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة المستجد.

ونفذت الوحدة المحلية لقرية إبشان، حملة مكبرة لغلق المحال المخالفة نتيجة تعدي أصحابها على حرم الطرق والشوارع الرئيسية، حيث تمكنت الحملة من غلق وتشميع محلين لبيع الفاكهة بالقرية، لتعدي أصحابهما على الطريق العام لعملهما بدون ترخيص، وذلك لمدة شهر، وتم التنبيه علي أصحاب المحليين بالالتزام بقرار الغلق، والتأكيد على حالة مخالفتهما القرار سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهما وغلق المحليين نهائيًا.

وواصلت قرية إبشان جهودها اليومية في أعمال النظافة الدورية، بتنفيذ حملة نظافة وتمهيد الشوارع ورفع المخلفات والتراكمات من مدخل القرية وشوارعها، ورفع المقلب الوسيط بالقرية، حفاظا علي المظهر الجمالي للقرية.

وفي قرية روس الفرخ، واصلت الوحدة المحلية بالقرية، تنفيذ حملة النظافة اليومية وكذلك حملة صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة وصيانة الكشافات بمدخل القرية وشوارعها، حيث تم رفع المخلفات والقمامة من شوارع القرية والطرق بصفة يومية ودورية للقضاء على كافة تجمعات القمامة، والارتقاء بالمظهر الحضاري للقرية.

وقامت الوحدة المحلية بقرية الناصرية، بتنفيذ حملة صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع القرية، بالإضافة لإصلاح عطل في لوحة الكهرباء بالقرية، بجانب عمل صيانة للكشافات بالشوارع وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات الوحدة المحلية بالقرية.

وتمكنت الوحدة المحلية لقرية الشطوط، من رفع كفاءة مستوى منظومة النظافة بالقرية وسريوة، وشوارعها، من خلال الحملة التي تنفذها بصفة يومية برفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات، بجانب متابعة سير العمل بوحدة الشؤون الاجتماعية بالقرية، وتم التأكد من الانتهاء من الفحص الميداني لمستحقي برنامج تكافل وكرامة، ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه.

وقامت الوحدة المحلية بقرية الجرايدة، برفع كميات كبيرة من الأتربة والمخلفات الصلبة بمدخل القرية وشوارعها، وذلك بجانب تفريغ الحاويات ونقلها إلى المقلب العمومي، بالإضافة إلى تركيب أسلاك كهربائية وكشافات جديدة بمقابر القرية، من خلال المشاركة المجتمعية لأهالي القرية.

المصرى اليوم

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