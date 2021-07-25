«صحة الغربية»: استمرار المرور والمتابعة على مستشفيات المحافظة

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كثفت مديرية الصحة بالغربية، الأحد، جولاتها للإشراف والمتابعة على مستشفيات المحافظة.

ووجه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستمرار تكثيف المرور اليومي على المستشفيات بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أساليب مكافحة العدوى.

وشكل الدكتور هشام شيحة، مدير عام الطب العلاجي، لجان المتابعة والإشراف على مستشفي قطور المركزي، برئاسة الدكتور وليد الصياد والدكتورة هناء جاد، لتقييم مستوى الأداء والمرور على نسب الإشغال، ومتابعة سير العمل، ومدى توافر أدوية الطوارئ بها وتوافر جميع المستلزمات، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة سير العمل والتزام الطاقم الطبي، والمرور على الأقسام الداخلية والحضانات ومركز الكلي الصناعي ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أساليب مكافحة العدوى والجودة.