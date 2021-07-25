نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحافظة

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عقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماع مع أعضاء لجنة مشروع «حياة كريمة» بالمحافظة لمتابعة الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها.

واستهلت لقاءها بتوجيه الشكر للقائمين والمتطوعين بالمشروع للظهور المشرف خلال إفتتاح السيد رئيس الجمهورية لأعمال التطوير بقرية «الصحوة» بالداخلة، مشيدة بالجهد المبذول من فريق العمل فيما تم إنجازه خلال الفترة السابقة وما يتم تنفيذه في الفترة الحالية.

ووجهت بسرعة إنجاز مشروعات سكن كريم بقريتي الصحوة بالداخلة ودرب الأربعين بباريس والإسراع بنسب التنفيد، وعرض تقرير مصور مفصل للموقف التنفيذي لأعمال تطوير قري مركز الفرافرة، كما تم مناقشة خطة توزيع الميزانية المقررة لمشروعات تطوير القري بالمحافظة بما يسهم في زيادة معدلات التنفيذ بالمشروعات المختلفة.